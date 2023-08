Imperdível! António Bravo faz desabafo: «Posso continuar a confiar no meu instinto»

Há 1h e 4min

António Bravo, ex-concorrente do «Big Brother» recorreu à rede social Instagram para partilhar a sua nova conquista: «Concretizei o meu sonho alentejano!!».

«Desde que nasci que passo férias no litoral alentejano, seja em casa de amigos ou dos meus pais. É um lugar muito especial, que me viu crescer e onde eu sempre quis ter um refúgio meu, sem ter que passar cavaco a ninguém e para onde possa fugir sempre que me apeteça. Uma casa antiga, com história e planície Alentejana à vista. Depois de muitos anos a sonhar com este refúgio, encontrei aquela que eu sinto que vai ser a casa que me vai fazer muito feliz! A mim, e a quem por ela passar.», começa por escrever o ex-concorrente.

António Bravo confessa sentir-se entusiasmado e orgulhoso: «É mais uma meta conquistada, e de que me orgulho muito! É um sinal de que posso continuar a confiar no meu instinto e nas minhas escolhas, e que no fim de contas, está tudo certo!».

No fim, o ex-concorrente acrescenta ainda: «Ps: até me tremem os joelhos quando penso no próximo passo… obras!) 🤞🏾😂».

À publicação não faltaram comentários como: «A casa por fora é muito bonita. Parabéns e muita sorte» ou «Oh António que feliz estou por si há tanto tempo que o ouvia falar nesse sonho parabéns!».