Imperdível: Veja como estão crescidos os filhos de Leandro

Há 39 min

O cantor e ex-concorrente do «Big Brother», Leandro, é um pai babado de dois meninos e não se cansa de mostrar o orgulho que sente em ambos.

Simão, de 10 anos, fruto do anterior relacionamento do cantor com Sury Cunha e Diego, que faz agora quatro anos, fruto da atual relação com Doina Stratulat, fazem as delícias do pai.

No Instagram, são algumas as fotografias que Leandro partilha com os dois filhos, mostrando o amor que os une. Percorra a nossa galeria de fotografias e veja como estão crescidos!