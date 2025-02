Este sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, decorre a gala do 32º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

Atores, apresentadores, jornalistas, entre muitas outras caras bem conhecidas da estação de Queluz de Baixo, juntam-se para comemorar esta data tão especial.

Explore esta galeria com todos os looks da festa mais falada do ano!

(EM ATUALIZAÇÃO)