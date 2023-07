Inácia Nunes vive momento de emoção: «Arrepiei-me muito»! Saiba tudo

Há 25 min

Inácia Nunes, ex-concorrente d’O Triângulo, partilhou várias fotos e vídeos de um dos melhores momentos que já viveu. A ex-concorrente do reality show esteve no concerto do cantor Harry Styles na passada terça-feira, dia 18 de julho, em Lisboa, e partilhou várias fotos e vídeos dos momentos mais especiais do espetáculo: «Swipe para verem uma Criança Feliz aos Pulos⚡️🤘🏽», começou por escrever, descrevendo o seu entusiasmo no concerto.

«LOVE ON TOUR do meu @harrystyles ❤️ Sinto-me sempre eu nos concertos do @hshq Foi dos melhores concertos que assisti… dancei, gritei, pulei, cantei e arrepiei-me muito !!! ❤️✨É sempre especial ✨❤️», escreveu Inácia Nunes, relatando aquilo que mostra nos vídeos que publicou, onde dança, grita pula e canta. «Obrigada Harry Styles por existires como minha versão masculina e com talento para a música 🥹», acrescentou a ex-concorrente, mostrando-se fã incondicional do cantor.

Veja a publicação da ex-concorrente com os melhores momentos desta no concerto: