Inês Aires Pereira faz desabafo: «O que me dão de bom, depois dão-me a dobrar de mau!»

Há 58 min

Inês Aires Pereira, a atriz que dá vida a Alice em «Para Sempre», partilhou um desabafo nas redes sociais.

De relembrar que a atriz tem dois filhos, Alice de 3 anos e Joaquim com quase um ano de idade, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

A atriz mostra-se desanimada no vídeo que partilhou nas stories do seu instagram, uma vez que o filho mais novo apanhou uma bactéria no estômago e Alice foi diagnosticada com escarlatina. A atriz partilha alguns dos problemas que está a vivenciar hoje em dia. Veja os vídeos partilhados pela atriz, aqui.