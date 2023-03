Inês Aires Pereira partilha início de semana complicado

Há 42 min

Inês Aires Pereira, a atriz que dá vida a Alice em «Para Sempre», é uma personalidade portuguesa muito ativa no Instagram. Os vídeos que partilha nas stories são muitas vezes icónicos e não deixam ninguém sem um sorriso na cara ou com uma boa gargalhada.

Na manhã do dia 27 de março, uma segunda-feira, a atriz partilhou uma mensagem com os seus seguidores e que, certamente, o vai pôr logo bem-disposto e pronto para começar mais uma semana com um sorriso na cara.

