Inês Aires Pereira partilha marco importante na vida da filha bebé: «Que orgulho! Espero que continue assim!»

Há 2h e 9min

Inês Aires Pereira, a atriz que dá vida a Alice em «Para Sempre», tem 33 anos e é mãe de duas crianças. Alice de 3 anos e Joaquim com quase um ano de idade, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

A atriz partilhou no passado dia 9 de abril, um momento muito importante, tanto para si como para a sua filha Alice. Este foi o dia em que a sua filha de 3 anos deixou as chupetas. A atriz mostrou-se muito orgulhosa e partilhou com os seguidores este marco.

Veja a partilha completa da atriz, aqui, e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si. Assista a alguns momentos de Inês Aires Pereira em «Para Sempre».