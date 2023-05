Inês Herédia confessa ter chegado ao limite. Saiba tudo!

Há 21 min

Inês Herédia, a atriz que dá vida a Nelinha em «Festa é Festa», partilhou uma fotografia com uma descrição muito sincera e pessoal, nas suas redes sociais.

No registo fotográfico, a atriz está no cabeleireiro e escreveu: «Sabes que chegaste ao limite do cansaço, quando adormeces 2 vezes e deixas cair a cabeça, enquanto te fazem o cabelo».

A verdade é que muitos de nós vivemos tão intensamente que às vezes não nos permitimos descansar.

Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.