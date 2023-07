Inês Simões mostra fotos raras da filha! Veja como está crescida!

Há 1h e 10min

Inês Simões, comentadora do TVI Extra e ex-concorrente do Biggest Deal, utilizou a rede social Instagram para partilhar a celebração do aniversário da filha.

«A minha bebé faz hoje 13 anos (para mim será sempre bebé) e ainda ontem estava em nervos porque não sabia como é que iria ser como mãe mas a verdade é que ela aí está, saudável, feliz e linda!», começa por escrever a comentadora.

«Posso não ser uma mãe perfeita mas tenho a certeza que faço o meu melhor todos os dias para que a minha filha seja uma menina feliz. Que dou tudo o que posso e que faço tudo por esta menina.

Se podia pedir mais alguma coisa? Não podia. Vou só deixar aqui a nota que sei artes marciais e que não me “roubam” a baby assim tão facilmente. 🤭🤍🙏🏼», acrescenta.

Inês Simões termina a dedicatória dizendo: «Parabéns amor da mãe pelos teus 13 anos, que sejas sempre feliz e cheia de personalidade, vou estar por aqui até a vida me permitir, para te segurar sempre. 🤍 #4dejulho #happybirthday».

Veja aqui o vídeo partilhado pela comentadora e percorra a galeria que preparámos para si!