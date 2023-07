Inês Simões posa com as 'Carolácia' e soma elogios: «Tudo de bom»

Há 2h e 4min

Inês Simões foi uma das muitas caras conhecidas que marcou presença no festival de música NOS Alive e reencontrou-se com as ex-concorrentes d'O Triângulo, Carolina Aranda e Inácia Nunes.

A comentadora partilhou várias fotografias no festival de música, ao lado de caras conhecidas como Cristina Ferreira, ou Joana e Eduardo Madeira e numa delas posou com as Carolácia, somando elogios.

«Carolacias e Inês, tudo de bom», escreveu um seguidor. «Carolácias e a sua mais fiel comentadora», pode ler-se noutro comentário. «A Carolina e a Inácia», escreveu outro.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja todas as imagens de Inês Simões no NOS Alive!