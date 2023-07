Há 33 min

Isa Oliveira. ex-concorrente d'O Triângulo, 'incendeou' as redes sociais com novas fotografias em biquíni.

Na sua página de Instagram, Isa Oliveira partilhou uma fotografia na praia, em biquíni: «Summer with love» (verão com amor).

De imediato, surgiram comentários a elogiar a ex-concorrente: «Wow! Que deusa»; «Casava-me»; «Gata»; são alguns dos exemplos.

