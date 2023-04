Isabel Figueira aguarda resultados a tumor: «Este tempo de espera custa bastante»

Há 1h e 4min

Isabel Figueira, de 42 anos, revelou no dia 28 de março de 2023 que tem um tumor no ovário.e que no mesmo dia se iria submeter a uma operação.

Dois dias depois, a atriz recorreu às redes sociais para revelar que a cirurgia e que a «recuperação tem sido um bocadinho dolorosa», mas que está «um bocadinho melhor».

Esta terça-feira, 11 de abril de 2023, Isabel desabafou com os seguidores que: «Este tempo de espera custa bastante» e que ainda não tem novidades dos resultados, mas que espera «ter nas próximas 48 horas».

A apresentadora e atriz, aproveitou, mais uma vez, para agradecer todo o «carinho diário».

Percorra a galeria para ver a publicação de Isabel e para ver fotografias da artista.