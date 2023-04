Há 1h e 13min

Isabela Cardinali, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», fez uma mudança de visual no seu cabelo recorreu às redes sociais para mostrar tudo, colhendo muitos elogios.

A ex-mulher de Pedro Moreira mostrou-se mais loira e com ondas no cabelo, bem diferente do que tinha até aqui.Percorra a nossa galeria de fotografias e veja o antes e depois.