Há 46 min

Isabela Cardinali, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», é popular nas redes sociais, partilhando várias fotografias ousadas na sua página de Instagram.

A ex-mulher de Pedro Moreira, que agora está mais loira e com ondas no cabelo, faz furor entre os seus seguidores com as imagens que partilha.

Percorra a nossa galeria de fotografias e comprove!