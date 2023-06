Isabela Cardinali vive romance com jogador de futebol! Saiba quem é

Há 1h e 19min

Isabela Cardinali, ex-concorrente da Casa dos Segredos, parece ter refeito a sua vida amorosa. A jovem partilhou na sua página de Instagram um momento de um encontro romântico na praia, no momento do pôr do sol. «Tem um date com alguém que te leve a ver o pôr do sol», escreveu a ex-concorrente, na legenda da foto tirada na praia de Aveiro.

Na foto que partilhou, Isabela Cardinali mostra as sandálias que está a usar e estas acabam por desvendar a identidade do seu novo amor. Ao que tudo indica, trata-se de Joël Conceição, jogador que do FC Bourgoin-Jallieu, clube de futebol de França. O jogador de futebol partilhou uma foto na sua página e Instagram tirada no mesmo sítio que Isabela Cardinali e onde mostra umas sandálias iguais usadas pela ex-concorrente.

