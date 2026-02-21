Iva Domingues arrasa com diamantes e look de luxo

Em noite de festa, Iva Domingues captou todas as atenções na gala dos 33 anos da TVI, que decorre no Casino Estoril. A apresentadora pediu ajuda ao estilista Gonçalo Melo e o resultado é um look arrebatador que não deixa ninguém indiferente.

Inspirada no glamour dos anos 50, a comunicadora apostou num visual onde nem os diamantes foram esquecidos. O look é verdadeiramente milionário. É que as joias estão avaliadas em milhares de euros. «Até tenho medo…», confidenciou.

Percorra a galeria e veja todas as imagens deste look milionário.