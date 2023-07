Há 2h e 35min

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

Iva Domingues foi uma dessas caras, que percorreu a passadeira vermelha com um vestido sensual e deslumbrante, em tons de rosa, evidenciando a sua boa forma física.

Também as jóias e acessórios saltaram à vista no look da nossa apresentadora, que se esmerou. Percorra a nossa galeria de fotografias e veja todos os detalhes!