Já conhece o novo protagonista de Casamento Marcado? Daniel faz sucesso com fotos em tronco nu

Há 31 min

O Casamento Marcado tem um novo protagonista. Daniel tem 25 anos, é enfermeiro. Nasceu em Penafiel, mas vive em Almada. Está no programa da TVI parta encontrar um grande amor. O novo protagonista de Casamento Marcado faz sucesso nas redes sociais. É lá que partilha muitos momentos do dia-a-dia, os seus visuais e onde se destacam as fotografias em tronco nu.

Na sua apresentação, Daniel revelou que viveu um desgosto de amor. Foi traído e acabou a perdoar a traição, mas o relacionamento viria a terminar. Daniel «sofreu muito». Afirma que a sua última relação deixou-o mas inseguro, mas que ainda acredita no amor.

A grande paixão de Daniel é a representação e admite que «lida muito à sua imagem».

