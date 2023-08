Há 58 min

É já no próximo domingo, dia 3 de setembro, que estreia uma nova gala: «Palácio das Estrelas». Em direto dos jardins e salões do Palácio Nacional de Queluz, o programa promete revelar o futuro, reinventar o presente e trazer os grandes sucessos do passado.

Esta quarta-feira foi divulgado pelo Instagram da TVI, quem são os anfitriões da emissão especial.

Maria Cerqueira Gomes, Cláudio Ramos e Idevor Mendonça vão ser os responsáveis por anunciar as próximas novidades da TVI.