Já ouviu falar no restaurante salvo por um TikTok? Veja o que pode comer no restaurante mais falado do momento!

Hoje às 12:19

Miguel Ribeiro, proprietário do restaurante Delwrap, esteve no Dois às 10 a contar como um vídeo no TikTok, feito pela filha, salvou o seu sonho. O proprietário trouxe-nos as iguarias que pode encontrar no restaurante, enquanto nos controu as dificuldades pelas quais passou até um simples vídeo no TikTok lhe ter salvo o negócio. O espaço está aberto há dois anos, contudo nem tudo estava a correr bem: «Tenho andado angustiado, tem sido difícil, o restaurante não paga as costas. Tem sido bastante difícil e mais trabalho do que estava à espera. Sempre tivemos muito pouco movimento no restaurante», contou.

O momento de viragem aconteceu após a filha de Miguel Ribeiro ter publicado um vídeo no Tik Tok que mostra a angústia do pai: «Fico tão triste a ver o meu pai à espera de clientes, ele tentou dois anos que resultasse, mas vai ter de fechar restaurante», escreveu a jovem na legenda do vídeo publicado. Após esta partilha, o Delwrap tornou-se viral e aumentou drasticamente a clientela: «Sentimos um pico muito grande, tivemos muitas pessoas a oferecer ajuda, tanta que nem soube como dizer que não», explicou Miguel Ribeiro.

Curioso com o que pode comer no restaurante mais falado do momento? Neste estabelecimento encontra uma fusão entre comida mexicana e americana, com uma passagem pelos sabores portugueses: lombo de porco, frango marinado em iogurte, bife da vazia estufado, entre outras especialidades...

