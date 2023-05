Jéssica Antunes vende vestido de noiva por 500 euros

Há 39 min

Jéssica Antunes, ex-concorrente do «Big Brother - A Revolução», colocou recentemente um vestido de noiva à venda no Instagram: «Para venda. Quinhentos euros. Mais informações, mensagem privada».

A ex-concorrente está noiva de Rui Figueiredo, também ex-concorrente do Big Brother. De salientar que Jéssica Antunes foi casada com um empresário antes de entrar no reality show, e está agora noiva de Rui Figueiredo de quem tem um filho, Isaac.

O vestido de noiva está à venda no instagram da ex-concorrente por 500 euros.