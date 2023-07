Joana Diniz faz cirurgia estética e mostra transformação corporal! Veja o impressionante antes e depois

Há 3h e 58min

Depois de ter-se submetido a uma cirurgia estética com o objetivo de melhorar a sua imagem corporal, Joana Diniz decidiu partilhar um vídeo onde mostra o antes e depois do seu corpo.

«Sou e serei sempre uma apreciadora de cirurgias plásticas. Acredito que este gosto venha da segurança e da confiança em que entrego a minha vida ao Dr. Ângelo Rebelo», escreveu a ex-concorrente da Casa dos Segredos na publicação que fez na sua página de Instagram.

Esta não é a primeira vez que Joana se submete a este género de procedimentos, o que a levou a comentar possíveis críticas que já veio a receber no passado: «Faço e farei quantas vezes eu achar que o deva fazer», escreveu também na publicação.

«Gosto, aprecio, faz-me bem. O que mais importa? Nada. Este é o meu antes e o meu depois da última cirurgia que fiz. Feliz com o resultado final. O que mais importa mais uma vez? Nada. Só eu gostar, estar feliz e me sentir bem», acrescentou Joana Diniz, mostrando-se orgulhosa do resultado que obteve com a decisão de realizar a cirurgia.

Veja o vídeo do antes e depois da ex-concorrente: