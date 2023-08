Joana Diniz faz partilha especial: «Só é difícil de entender este amor quem não sabe amar»

Há 33 min

Joana Diniz, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother - Duplo Impacto», utilizou o Instagram para fazer uma dedicatória especial.

«Há cerca de quase dois anos voltei a ser mãe novamente. Desta vez de um menino de olhos de azeitona já com 7 anos. Por norma são sempre as mães que escolhem os filhos, mas eu tive o privilégio de ter sido escolhida por ti.», começa por escrever a ex-concorrente.

«A ti Protejo-te, cuido-te, ensino-te, ralho ( algumas vezes), exigente umas quantas mas acima de tudo dou te AMOR e amo-te como amo a tua irmã de igual forma. Sentes que aqui há uma mãe que não precisou de parir para amar. Só é difícil de entender este amor quem não é mãe, quem não sabe amar.

E isto SIM é a quem nos identificamos como MÃE», acrescenta.

Joana Diniz declara-se ao enteado Rafael filho de Flávio Miguel, namorado da ex-concorrente, que completa o nono aniversario: «Hoje fazes 9 anos, hoje festejo o teu aniversário como se fosse o teu primeiro de vida. Hoje comemoramos mais um ano de vida de um menino bom, de um menino luz, de um menino com uma grandeza imensa no que toca à educação, de um menino de valores e o nosso orgulho por ti é extraordinário tal e qual como tu. Só quero que saibas uma coisa e ficarà aqui registado pq pode passar dias, meses ou anos e isto nunca saíra daqui».

Joana Diniz termina escrevendo: «Mãe é para toda a vida e eu prometo-te todos os dias estar a teu lado.Parabéns meu amor. Amo-te amor da mãe

AMAR VAI MUITO PARA ALÉM DE SANGUE. ❤️👩‍👦❤️».

À partilha não faltaram comentários de amor como da Taróloga Inês Pereira Pina «Minha querida, ainda no outro dia te dizia ao telefone que tenho um orgulho gigante em ti! Com a tua atitude honras todas as mulheres, o teu instinto de mãe é puro e vale ouro. Parabéns ao rafa e parabéns a ti, que independentemente do que o futuro vos reservar sei que serás sempre uma referência materna para esse menino doce❤️»

Veja aqui as fotografias e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.