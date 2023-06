Há 22 min

Joana Diniz, ex-concorrente do «Big Brother - Duplo Impacto», tem partilhado nas redes sociais vários registos das suas férias paradisíacas em Menorca, ao lado da filha Valentina, de três anos, do namorado, Flávio Miguel, e do filho deste.

A ex-concorrente também tem publicado várias fotografias a pousar de biquíni e têm feito furor dos seus fãs. «Fantástica»; «Lindíssima» e «Maravilhosa», são alguns exemplos dos comentários dos internautas.

