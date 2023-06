Joana Diniz recorda susto do parto da filha: «A Valentina estava a perder oxigénio»

Há 3h e 59min

Joana Diniz, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», recorreu aos stories do Instagram, na passada terça-feira, 27 de junho, onde desafiou os seus seguidores com uma caixa de perguntas.

Joana Diniz foi questionada sobre o parto da filha Valentina, de 3 anos, e esta respondeu: «Eu fiz uma cesariana de urgência . Tudo super mega rápido. Apanhei uma equipa médica fora de série que me mimou muito enquanto chorava desalmadamente», começou por escrever.

De seguida, Joana Diniz explicou o porquê de Valentina ter nascido antes do tempo previsto: «Como sabem enquanto estava grávida, a minha mãe descobriu que estava com cancro de mama. (…) Entretanto com os nervos e como não comia, o cordão umbilical começou a ficar “velho” e a Valentina não estava a receber alimentação e estava a perder oxigénio. Então tiveram que a retirar», frisou.