Joana Duarte já foi mãe! Veja as primeiras fotos da bebé

Há 1h e 44min

Joana Duarte, que se tornou uma cara muito querida para o público português, após ter dado vida a Matilde nos «Morangos com Açúcar 3», já foi mãe!

A ex-moranguita partilhou esta terça-feira, 21 de fevereiro, as primeiras fotos da bebé, com a seguinte legenda:

"O milagre da VIDA ✨ Não posso deixar de agradecer a todos os profissionais do @hospitaldaluz.pt por terem contribuído ainda mais para tornar cada momento mágico! Obrigada Dra. Élia Fernandes por me ter explicado cada passo dado e por se focar sempre no nosso conforto. Obrigada a toda a equipa de enfermagem que foram incansáveis. Sinceramente não mudava nada . Welcome to the world Mia 20-02-2023 ❤️"

Veja as fotos na galeria acima e recorde ainda como era a atriz na série juvenil.