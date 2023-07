Joana Machado Madeira mostra-se 20 quilos mais magra e revela «segredo» da mudança! Veja as fotos do antes e depois

Há 1h e 36min

Joana Machado Madeira surgiu no passado sábado, dia 1 de julho, na Festa de Verão da TVI com um vestido curto e justo, exibindo a sua excelente forma física, ao lado do marido, Eduardo Madeira.

Em entrevista ao site SELFIE, Joana Machado Madeira revelou: «No ano passado, fiz um anúncio para uma marca e, entretanto, surgiu uma oportunidade. Eles desafiaram-me a, além de ser a cara do anúncio televisivo, fazer mesmo a dieta. De facto, resultou», afirmou.

«Foram talvez uns dez meses e perdi, para aí, 20 quilos. Neste momento, posso dizer que estou quase com o meu peso de 18 anos, quando ainda era solteira. Uma dieta é sempre uma dieta. Custa sempre um bocadinho. Mas recomendo fazerem, porque não é nada difícil e eles têm coisas muito boas. Eu, que sou a maior gulosa e que gosta de comer tudo, consegui. Portanto, acho que qualquer pessoa consegue», acrescentou a atriz e humorista, revelando ter perdido 20 quilos em menos de um ano.

«O segredo para manter o peso é saber que se pode comer mas que, depois, se tem de privar noutros momentos. Se almocei muito bem, se calhar, ao jantar, vou cortar um bocadinho. É manter o equilíbrio», explicou Joana Machado Madeira, acabando por revelar um «segredo» que a ajudou a alcançar a sua atual forma física.

Veja na galeria em cima as fotos da mudança radical de Joana Machado Madeira!