Joana Seixas viveu na vida real o que viveu na ficção!

Há 3h e 14min

No «À Conversa com Ana Rita Clara», emitido na TVI Ficção no passado dia 25 de fevereiro, a atriz partilhou uma situação, no mínimo, insólita, que viveu.

Em «Quero é Viver», Irene deu à luz ao mesmo tempo que Olga (personagem interpretada por Sara Barradas), e, na vida real, Joana Seixas e a irmã foram mães no mesmo dia, apenas com 2h30 de diferença, no mesmo hospital, com o mesmo médico: «só não foi à mesma hora, como na ficção, porque o médico não tinha a possibilidade de se dividir em dois», afirmou.

Veja esse momento da entrevista, no vídeo abaixo, e ainda fotos da atriz e dos filhos.