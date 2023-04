José Carlos Pereira e Inês de Góis surgem juntos e o motivo é este!

Há 28 min

José Carlos Pereira, o ator que dá vida a Sôtor em «Festa é Festa», fez uma partilha muito especial na sua conta de Instagram.

No passado dia 1 de abril, Tomás, filho do ator, celebrou dois anos de vida. E, como tal, o pai quis partilhar com os seus seguidores esse dia tão importante para a sua família.

O artista partilhou uma foto com o filho e escreveu: "Parabéns Tomás.

Estes 2 anos de ti trouxeram me muita coisa boa e nova.

O pai espera que sejas muito feliz e deseja ver te crescer sempre ao teu lado.

Amo-te muito filho. ❤️

#dad #son #happybirthday #2 #otomasfazanos #family #friend #love"

De relembrar que José Carlos Pereira tem três filhos. Salvador, filho da relação terminada com Liliana Aguiar. Tomás e Afonso, fruto da relação terminada com Inês de Góis.

A mãe de Tomás, Inês Góis, partilhou na sua conta de Instagram algumas imagens da festa de aniversário do filho onde podemos ver o ex-casal juntos para celebrar este aniversário tão especial.

Alguns colegas e amigos do ator reagiram à partilha, tal como Inês Herédia que escreveu "parabéns meus amores" e Marta Faial que comentou: "Muitos parabéns".



