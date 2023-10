Lara Moniz celebra nova fase da sua vida: «finalmente aconteceu (…) bênção». Saiba tudo aqui

Há 34 min

Lara Moniz, ex-concorrente d’O Triângulo, partilhou na sua página de Instagram, na passada segunda-feira, dia 2 de outubro, uma novidade. A ex-concorrente mostrou fotos da sua nova casa, mostrando-se entusiasmada com esta nova fase: «finalmente aconteceu 🤍🥹🔑🏠», começou por escrever. «a maneira como este ano tem sido bom para mim é inexplicável. é benção atrás de benção, recomeço atrás de recomeço. é com o coração aberto que entro nesta nova fase. vou continuar a dar o meu melhor, a ser o meu melhor. o resto vem por acréscimo 🤍🙏🏽», partilhou Lara Moniz, mostrando-se realizada com a sua conquista.

Veja em baixo a publicação: