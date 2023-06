Lara Moniz faz mudança de visual e está irreconhecível! Veja as imagens

Há 2h e 6min

Lara Moniz, ex-concorrente do programa «O Triângulo» e atual comentadora do programa «O Casamento Marcado», fez uma partilha do seu novo visual, no Instagram, e deixou tudo e todos «sem palavras».

A ex-concorrente publicou um reels, com o cabelo longo e brilhante: «Entering a new era» (a entrar numa nova era), escreveu na legenda. «I’m in love, I’m obsessed» (estou apaixonada, estou obcecada), acrescentou.

Na caixa dos comentários, a influencer somou vários elogios: «Nossa senhora tanta humildade!»; «Gata»; «Maravilhosa, agora sim!»; «Linda», e muitos mais.

