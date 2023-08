Há 1h e 52min

Após ter anunciado a separação com Doina Stratulat, uma relação que durou dez anos, Leandro Santos tem partilhado várias reflexões nas redes sociais.

Desta vez, o ex-concorrente do Big Brother Famosos, partilhou duas imagens com frases de introspeção: «Ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil»; «Aquela frase: 'amanhã o sentimento pode ser outro...' é tão real, né? porque no início dói muito, mas depois passa e parece que o sentimento nunca existiu».

Veja aqui!