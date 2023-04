Leia o texto inspirador de Sara Prata: «Torna-nos mais optimistas, leves e determinados»

Há 58 min

Sara Prata, a atriz que dá vida a Sílvia em «Queridos Papás», deixou uma mensagem muito bonita na sua conta de Instagram. Um texto sobre a primavera e os novos "nascimentos" que esta estação do ano traz.

A acompanhar o texto inspirador a atriz partilhou algumas fotos no campo onde se apresenta com uma indumentária muito primaveril. Veja as fotos e leia o texto da atriz:

"A Primavera é o começo de um novo ciclo, que representa o “nascimento”. É o período de regar os nossos jardins e “plantar” novas sementes nos nossos objectivos pessoais. A primavera é a estação do despertar. É a chegada da energia que nos faz descobrir novas fontes de criatividade, torna-nos mais optimistas, leves e determinados. Hoje iniciei este ciclo da melhor maneira ( trabalho duro no campo, podes ver nas stories ) Já sentes também as diferenças da chegada deste tempo bonito?"

Aproveite para ver a atriz a representar em «Queridos Papás» e percorra a galeria que preparámos para si.