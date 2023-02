Há 2h e 29min

Sofia Cró fez parte do elenco infantil da 4ª temporada dos «Morangos com Açúcar», entre 2006 e 2007, na pele de Diana.

Afastada do pequeno ecrã, a jovem oriunda do Funchal dedicou-se profissionalmente a outra área e é casada, de acordo com o seu perfil no Facebook, desde 2017.

Veja, na galeria em cima, como ela era na série juvenil e como mudou desde então. Espreite também como estão agora André Caramujo e Diogo Raquel.

Recorde ainda a participação de Sofia Cró nos MCA 4, no vídeo em baixo: