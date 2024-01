Lembra-se da Francielle de «Casamento Marcado?» Participante está noiva «outra vez e pela última vez»

Há 1h e 42min

Francielle Rodrigues participou no programa «Casamento Marcado» da TVI, onde casou com o protagonista Daniel Dias. No entanto, a relação acabou por não funcionar e o casamento dos dois terminou, seguindo ambos rumos diferentes.

Agora, Francielle revelou nas redes sociais que não só tem um novo amor, como está noiva e muito feliz com esta nova fase da sua vida. A ex-concorrente tem partilhado várias fotografias ao lado do companheiro e mostrou o pedido de casamento.

Nos stories do Instagram, vê-se o namorado de Francielle ajoelhado. Um dos seguidores respondeu com uma pergunta: «Outra vez?». Francielle não o deixou sem resposta: «Outra vez e pela última vez», respondeu.

«Eu não tive a sorte de acertar à primeira, mas tive a sorte de ser à segunda com alguém tão especial. Outra vez atrás de criar a minha própria fam (família)!», sublinhou Francielle.

A jovem acrescentou: «Não sou uma pessoa fácil de lidar, só um homem com eles no sítio para arriscar. E é sobre isso, vivermos a nossa vida e não nos focarmos na vila alheia», rematou.

