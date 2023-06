Lembra-se da Raquel dos «Morangos com Açúcar 5»? Hoje nem parece a mesma!

Há 1h e 37min

Júlia Belard estreou-se no pequeno ecrã em 2007, na 5ª temporada dos «Morangos com Açúcar», onde interpretou o papel de Raquel, uma jovem decidida, sem papas na lingua, mas com alguns complexos devido à sua imagem.

Após esta experiência, a atriz manteve-se na TVI, integrando o elenco de várias novelas, como «Deixa Que Te Leve» (2009), «Mar de Paixão» (2010), «Anjo Meu» (2011), «Doida Por Ti» (2012) e «Mulheres» (2014).

Desde então, afastou-se da Televisão, mas podemos continuar a acompanhá-la, através das redes sociais.

Visivelmente mais magra, e agora mãe de 2 filhos, veja como está Júlia Belard, na galeria em cima.

Recorde a participação da atriz no vídeo em baixo: