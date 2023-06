Lembra-se da Teresinha, de «Massa Fresca»? Veja como ela cresceu!

Há 1h e 0min

«Massa Fresca», que foi transmitida há pouco tempo na TVI Ficção, é uma série juvenil da TVI que estreou em 2016.

A série juvenil conta a história de Maria Miguel (Mafalda Marafusta), uma jovem que perde a mãe, nunca conheceu o pai, e que se dedica a tomar conta dos filhos, entre os 5 e os 17 anos, de uma família abastada.

Teresinha, interpretada por Maria Eduarda Laranjeira, era a caçula e fez as delícias do público, com o seu ar sempre doce e atitude espontânea.

