Lembra-se de Ana Gonçalves, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3? Veja como mudou ao longo dos anos

Ana Luísa Gonçalves, ex-concorrente da terceira edição da Casa dos Segredos, é uma das ex-participantes de reality shows que desapareceu da esfera mediática. Em 2012, ficou conhecida por participar na Casa dos Segredos 3 em 2012, a edição ganha por Rúben Boa Nova. Lembramos que o segredo de Ana era: Sou bissexual.

Nos últimos tempos, Ana tem partilhado nas redes sociais da sua empresa um pouco do seu dia-a-dia no trabalho. A ex-concorrente mostra-se no seu supermercado, um Meu Super em Montalvo, uma freguesia de Constância. Ana Gonçalves faz recorrentemente diretos nas redes sociais do supermercado onde publicita o seu negócio.

