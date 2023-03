Lembra-se de «As Meninas de Beverly Hills»? Veja como estão as atrizes quase 30 anos depois!

Há 48 min

«As Meninas de Beverly Hills» (ou «Clueless», no título orginal) foi um dos maiores sucessos do Cinema na década de 1990.

A comédia romântica contava a história da atraente e popular Cherilyn "Cher" Horowitz (Alicia Silverstone), uma menina de boa índole, mas altamente superficial e extremamente rica. Dionne Davenport (Stacey Dash) era a sua melhor amiga, também rica e bonita.

Quando percebe que gosta de fazer boas ações, Cher decide "adotar" a nova aluna da escola, Tai Frasier (Brittany Murphy) e, juntamente com Dionne, transforma o visual de Tai e inicia-a nos "rituais" da popularidade.

É no final que Cher se apercebe que está apaixonada por Josh (Paul Rudd), filho da sua ex-madrasta, com quem matinha uma relação muito especial.

Foi com este enredo que as atrizes se tornaram icónicas na época, inspirando os visuais - e atitudes - de milhares de adolescentes.

Infelizmente, Brittany Murphy faleceu em 2009, aos 32 anos. Na altura,a causa de morte oficial foi paragem cardiorrespiratória, agravada por anemia. Cinco meses depois, Simon Monjack (o seu marido), foi também encontrado morto em casa, aparentemente por pneumonia aguda e anemia profunda, tornando a mãe da atriz suspeita de crime por envenenamento, já que vivia com o casal.

Veja, na galeria em cima, como estão Alicia Silverstone (agora, com 46 anos), Stacey Dash (com 56 anos) e Paul Rudd (com 53).

