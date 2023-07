Lembra-se de Carlos Aleluia? Ex-concorrente do BB é dono de um espaço de sucesso. Veja como está

Há 34 min

Carlos Aleluia participou no «Big Brother - A Revolução», em 2020 e apesar de não ter chegado assim tão longe no jogo, cá fora pode orgulhar-se do que tem conseguido construir.

O ex-concorrente criou o seu próprio negócio, sendo agora dono de um espaço de cafetaria e refeições de sucesso, o La Plazza Café, situado na Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas, onde reside.

Para além disso, Carlos Aleluia é bastante ativo nas redes sociais, sobretudo no Instagram, onde partilha muitas opiniões sobre outros espaços de restauração, a pedido dos seguidores.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja como está Carlos Aleluia, quase três anos depois da sua participação no «Big Brother».