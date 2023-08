Lembra-se de Diogo Marcelino, da Casa dos Segredos? Está diferente e é «como o vinho do porto»! Veja aqui

Há 31 min

Diogo Marcelino tornou-se conhecido do público, em 2013, ao participar na Casa dos Segredos.

Desde então, o ex-concorrente tem estado afastado das «luzes da ribalta» e tem agora um novo visual! Nas redes sociais, Diogo Marcelino surpreendeu todos ao aparecer com o cabelo comprido.

Nas fotografias do ex-concorrente não faltam rasgados elogios: «É como o vinho do Porto 😍», «Opaaa vcs só ficam todos piores com o tempo 🔥» e «Quanto mais velho melhor😜», são apenas alguns dos comentários.

Percorra a galeria de imagens e veja o novo visual de Diogo Marcelino!