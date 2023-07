Lembra-se de Lia do «Love on Top»? Ex-concorrente faz mudança de visual! Veja tudo

Há 1h e 39min

Elyani, mais conhecida como «Lia», é ex-concorrente do Love on Top 1 e 3, tendo sido a vencedora da última edição.

A ex-concorrente marcou a sua presença no programa, não só por ter sido uma concorrente divertida e engraçada, como também por ter tido várias discussões ao longo do programa com a ex-concorrente Andreia.

Lia já é mãe de uma menina que nasceu em 2020. A ex-concorrente espalha o amor e carinho que sente pela filha nas suas redes socias.

A ex-concorrente já passou por algumas mudanças de visual: entre moreno, ruivo e agora, loiro! Veja as imagens