Lembra-se de Lourenço Cunha, o primeiro transexual a participar num reality show? Já é pai! Veja como está agora!

Há 2h e 6min

Lourenço Cunha nasceu no corpo errado, viveu como mulher durante quase 30 anos e só depois mudou de sexo. Ficou conhecido no país depois de ter participado Casa dos Segredos, em 2013, com o segredo «Mudei de sexo este ano».

O ex-concorrente esteve presente na passada terça-feira, dia 22 de agosto, no Dois às 10 e mostrou pela primeira vez a filha, Kenzi, fruto da relação com Marina, com quem casou em 2018. 10 anos depois de ter participado no reality show, Lourenço Cunha afirma estar a viver a vida que sempre sonhou, no corpo que sempre quis e com uma família constituída.

Veja na galeria em cima várias fotos do ex-concorrente ao longo dos últimos 10 anos e perceba como mudou desde a sua participação o reality show.