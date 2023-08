Lembra-se do militar d’O Triângulo, Rubim Fonseca? Filhos estão muito crescidos. Veja a foto da família

Há 1h e 28min

Rubim Fonseca, aquele que se tornou o fenómeno dentro e fora da casa d’O Triângulo ao ter tido uma participação no reality show como miliar, é casado com Mónica Sofia e tem dois filhos fruto da relação. O militar d’O Triângulo tornou-se tema nas redes socias a partir do momento em que teve uma participação no reality show e chamou a atenção de muita gente para o facto de já ter participado enquanto concorrente na 1ª Companhia, um reality show da TVI, em 2005.

Este faz diversas partilhas nas redes sociais e, muitas vezes, divulgas registos em família, ao lado da mulher, Mónica Sofia e dos filhos fruto da relação, Mia de 13 anos e Kenzo de 11 anos. No passado domingo, dia 27 de agosto, Rubim Fonseca partilhou uma foto da família, onde surgem os quatro, ao lado de um companheiro de quatro patas, numa zona bastante tranquila e natural. «Família 💙💜❤️🖤🧡», escreveu Rubim na legenda da foto que publicou.

