Lembra-se dos concorrentes do «Big Brother VIP? Veja como estão 10 anos depois

Há 2h e 0min

Esta quinta-feira, Carla Baía conversou ao telefone com Flávio Furtado, em direto no «TVI Extra» e os dois recordaram o tempo em que conviveram juntos numa casa, no «Big Brother VIP», em 2013.

Carla Baía admitiu mesmo que esta tinha sido «a grande aventura» da sua vida e, por isso mesmo, recordamos agora todos os concorrentes, que participaram nela.

A Carla Baía e Flávio Furtado juntam-se ainda nomes que ainda hoje se mantêm ligados à TVI como Marta Melro, Edmundo Vieira, ou Fanny Rodrigues.

Fizeram ainda parte do leque de concorrentes Mafalda Teixeira, Jorge Kapinha, Joka, Carolina Salgado, Hugo Sequeira, Zezé Camarinha, Sara Santos, Jorge Calado, Raquel Henriques, Nucha, Pedro Guedes, Kelly Baron, Tino de Rans, Cátia Palhinha, Francisco Macau e Liliana Queiroz.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja como estão hoje os ex-concorrentes.