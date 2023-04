Há 21 min

Leonor Seixas, a atriz que deu vida a Lúcia em «Quero é Viver», foi mãe, pela primeira vez, aos 42 anos. Júlia nasceu no dia 24 de março de 2023. A bebé é fruto do relacionamento da atriz com o jogador profissional de padel, Miguel Oliveira.

O motivo da sua felicidade extrema é a sua pequena bebé. A atriz partilhou uma foto com a filha onde está radiante e com um enorme sorriso.

Veja a foto da atriz com a bebé e aproveite para ver a artista a representar em «Quero é Viver».