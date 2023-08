Há 1h e 9min

Liliana Filipa partilhou uma Story com a filha, a pequena Ariel. A influencer partilha frequentemente registos com os filhos e desta vez foi a pequena Ariel a protagonista das partilhas da mãe. «A minha boneca favorita», diz a menina na Story que se segue, one se mostra a brincar com uma boneca.

Lembramos-lhe que Ariel e Santiago são fruto da relação entre Liliana Filipa e Daniel Gregório, que se conheceram na Casa dos Segredos 5.