Liliana Santos lança-se em mais uma aventura: «Estou tão pronta para isto!»

Há 1h e 0min

Liliana Santos, a atriz que dá vida a Estrela em «Quero é Viver», partilhou uma foto na sua conta de Instagram que suscitou a curiosidade dos seus seguidores.

De malas feitas e à frente do aeroporto, a atriz comentou: "E assim começa mais uma aventura de sorriso no rosto🤩 Férias aqui vou euuuuuuu! Estou tão pronta para isto!!!!!!!

Até já!

#ferias #finalmente #mysamsonite"

Não esconde o sorriso de quem vai de férias! Qual será o destino da atriz, tem algum palpite?

Os seguidores não deixaram passar esta partilha. Podemos ler alguns comentários, como: " Boas férias e desfrute… com liberdade e responsabilidade!

Há originais impossíveis de replicar! 🔥 saúde e felicidades!!!", "Onde vais? Posso ir ter ctg?! Só se for com calor! ❤️ " Boas férias Lili 🙌🙌🙌", entre outros.

Percorra a galeria que preparamos para si e aproveite para ver a atriz a representar em «Quero é Viver».