Lívia Ferreira arrasa apenas em biquíni! Veja as fotos mais escaldantes da ex-concorrente

Há 23 min

Lívia Ferreira foi uma das concorrentes d’O Triângulo e deu imenso que falar cá fora logo após a sua entrada no reality show.

A ex-concorrente não foi poupada a elogios depois de se terem «descoberto» algumas fotos na sua página de Instagram, onde esta mostra o seu lado mais sensual. Lívia Ferreira exibe o seu corpo em várias publicações na sua página de Instagram, mostrando também ser uma pessoa ativa nas redes sociais, partilhando vários momentos do seu dia-a-dia.

Esta manhã de sexta-feira, dia 21 de julho, Lívia voltou a publicar, desta vez várias Stories, onde se mostra em biquíni e na praia. Numa das fotos partilhadas, a ex-concorrente ainda escreveu na legenda: «Criança feliz», mostrando o seu entusiasmo no areal.

Lembramos que Lívia foi uma das concorrentes mais faladas no reality show em que participou, no entanto, acabou por desistir do programa.

