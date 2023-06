Há 37 min

Lívia Ferreira, ex-concorrente d'O Triângulo, arrasa nas redes sociais com novo look.

Nas fotografias podemos ver um look maioritariamente preto com um detalhe diferente no peito, uma armação em brilhantes.

As fotografias da ex-concorrente arrancaram comnetários como: «Wow 🔥🔥», «Que gata», «Lindona ❤️❤️🔥🔥» ou «Que arraso 🔥❤️».

Percorra a galeria de Lívia Ferreiraque preparámos para si!